コーチ、球団スタッフへの優勝リングセレモニーを開催

【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間29日・ロサンゼルス）

昨季ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースが粋な対応だ。28日（日本時間29日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦前にコーチ、球団スタッフへのワールドシリーズ優勝リング贈呈式が本拠地で行われ、山本由伸投手の矢田修トレーナーらに記念リングが贈られた。

昨季も優勝リングセレモニーは行われたが、本拠地で行われた贈呈式に参加したのはロバーツ監督ら首脳陣、選手のみだった。この日は大谷翔平投手の通訳を務めるウィル・アイアトン氏や山本の園田芳大通訳、大久保研介トレーナーら多くの日本人スタッフも参加。アイアトン氏や今季からムーキー・ベッツ内野手も師事する矢田先生に大きな歓声が降り注いだ。

2025年のチャンピオンリングは上部が開閉式で、内部は2024年と2025年の優勝トロフィーなどがデザイン。さらに、ワールドシリーズ第7戦のホームベース付近で集めた土も埋め込まれている。「LA」のロゴにはポストシーズンで17試合を戦って世界一に輝いたことからサファイアを17個配置。ロゴの上には特大のダイヤモンドもあしらわれている。（Full-Count編集部）