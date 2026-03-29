賃貸でも持ち家でも、住まいを探す際は「価格は安く抑えたい。でも不便な場所には住みたくない」と考える人も多いのではないでしょうか。では、マンション価格が比較的抑えられている“狙い目”のエリアはどこなのでしょうか。株式会社リクルートが運営するニュースサイト『SUUMOジャーナル（スーモジャーナル）』が作成したランキングをもとに、東京23区で「価格相場の安い駅」ランキングTOP3【シングル向け】を紹介します。東京2