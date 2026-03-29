新車69万円から！ ヤマハ「新スポーツバイク」発表！2026年3月26日、ヤマハは250ccクラスおよび320ccクラスを牽引するスーパースポーツバイク「YZF-R25 ABS」ならびに「YZF-R3 ABS」を2026年モデルへと刷新し、機能向上とともに新たなカラーリングを施して5月28日に販売をスタートすると発表しました。YZF-R25とR3は、「毎日乗れるスーパースポーツ」という開発コンセプトの通り、サーキット由来の本格的なレーシングスタイル