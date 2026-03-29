◇パ・リーグソフトバンク6―4日本ハム（2026年3月28日みずほペイペイドーム）やはり近藤は最強だ――。ソフトバンクは日本ハムに逆転で連勝した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では無安打だった近藤健介外野手（32）は、侍ジャパンで苦しんだ「2番」に起用され、自身初の開幕戦アーチに続き、2戦目は0―2の5回2死満塁、達孝太投手（22）から中堅右へ逆転の走者一掃適時二塁打だ。完全に切り替え、福岡移