AKB48の鈴木くるみさんが、4月2日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round 8」（税込み2200円）に登場します。グループ内で“グラビア選抜”として名高い彼女が、これまでのイメージとは異なる魅力を見せつけます。【写真】21歳でこの色気！妖艶フェロモンを放つ鈴木くるみさん67thシングル「名残り桜」が発売中のAKB48。ドーリーフェイスにマシュマロボディという最強のキュート要素を兼ね備えた鈴木さんは、今回はそのイメ