AKB48の鈴木くるみさんが、4月2日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round 8」（税込み2200円）に登場します。グループ内で“グラビア選抜”として名高い彼女が、これまでのイメージとは異なる魅力を見せつけます。



【写真】21歳でこの色気！妖艶フェロモンを放つ鈴木くるみさん

67thシングル「名残り桜」が発売中のAKB48。ドーリーフェイスにマシュマロボディという最強のキュート要素を兼ね備えた鈴木さんは、今回はそのイメージからはかけ離れた“Sっ気”を帯びたテイストに挑戦しました。



「読者を悩殺してください」そんな掛け声と共に始まった撮影では、ウエストから深くスリットの入ったロングスカートやピンヒール、胸元が大きく開いた衣装などを着こなし、見る者を挑発するような妖しげな目線やしぐさを連発。彼女の新たな一面を引き出す撮影になりました。



今号では、表紙と巻頭グラビアをちとせよしのさん（あまいものつめあわせ）が担当。裏表紙には矢野ななかさんが登場するほか、中面には鈴木さんのほか、工藤理子さん（STU48）、冴木柚葉さんも掲載されます。



【鈴木くるみさんプロフィル】

すずき・くるみ 2004年9月2日生まれ 東京都出身 11歳でAKB48に加入。2023年にはグラビアデビュー。公式X：@akb48kururun 公式Instagram：@ kurumi_akb48