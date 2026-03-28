歌舞伎俳優の片岡愛之助が27日、オフィシャルブログを更新。新橋演舞場での公演が千穐楽を迎えたことを報告し、ロックバンド・B’zのギタリスト松本孝弘や俳優の長谷川博己ら豪華来場者との２ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 愛之助は歌舞伎版「ルパン三世」第２弾「流白浪燦星碧翠（へきすい）の麗城」で流白浪燦星（ルパン三世）、石川五ェ門の二役を演じている。 この日、「新橋演舞場（祝）千穐楽！！」と