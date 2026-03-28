片岡愛之助の歌舞伎『ルパン三世』B’z松本孝弘＆長谷川博己ら観劇
歌舞伎俳優の片岡愛之助が27日、オフィシャルブログを更新。新橋演舞場での公演が千穐楽を迎えたことを報告し、ロックバンド・B’zのギタリスト松本孝弘や俳優の長谷川博己ら豪華来場者との２ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
愛之助は歌舞伎版「ルパン三世」第２弾「流白浪燦星 碧翠（へきすい）の麗城」で流白浪燦星（ルパン三世）、石川五ェ門の二役を演じている。
この日、「新橋演舞場（祝）千穐楽！！」と題してブログを更新。愛之助は絵文字を交えながら「無事新橋演舞場の千穐楽が迎えられました！有難う御座いました」と感謝をつづった。
前日には、B’zの松本が観劇。「めちゃ楽しんで下さって最高に嬉しかったです！！！」と喜びを表現し、サングラス姿の松本との舞台裏２ショットを公開。「アドリブで絡ませて頂き、素敵な対応を有難う御座いました」と振り返り、「LIVE-GYM絶対どこかで参戦させて頂きます」と今後への期待もつづった。
さらに長谷川も観劇したといい、「朝ドラの『まんぷく』からのお付き合い」と紹介。落ち着いた装いの長谷川とともに笑顔を見せ、リラックスした雰囲気が印象的なオフショットとともに「楽しんで下さり最後にはホロッと」と感想を明かし、「有難う御座いました！！！」と感謝を伝えた。
この投稿にファンから「連日豪華なお客様も来られて大盛況でしたね」「新橋演舞場千穐楽おめでとうございます！」「ラストの盛り上がり楽しみ」「長谷川くんの眠狂四郎素敵でした」などの声が寄せられている。
愛之助は歌舞伎版「ルパン三世」第２弾「流白浪燦星 碧翠（へきすい）の麗城」で流白浪燦星（ルパン三世）、石川五ェ門の二役を演じている。
この日、「新橋演舞場（祝）千穐楽！！」と題してブログを更新。愛之助は絵文字を交えながら「無事新橋演舞場の千穐楽が迎えられました！有難う御座いました」と感謝をつづった。
さらに長谷川も観劇したといい、「朝ドラの『まんぷく』からのお付き合い」と紹介。落ち着いた装いの長谷川とともに笑顔を見せ、リラックスした雰囲気が印象的なオフショットとともに「楽しんで下さり最後にはホロッと」と感想を明かし、「有難う御座いました！！！」と感謝を伝えた。
この投稿にファンから「連日豪華なお客様も来られて大盛況でしたね」「新橋演舞場千穐楽おめでとうございます！」「ラストの盛り上がり楽しみ」「長谷川くんの眠狂四郎素敵でした」などの声が寄せられている。