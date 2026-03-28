BIGHIT MUSICは3月26日、BTSに関する悪質な投稿をめぐり、新たな法的措置に着手したと発表した。複数のオンラインコミュニティで、虚偽情報やネガティブな内容を組織的に拡散する動きが確認されたという。 【写真】もう4年前、ちょっとかわいさの残るBTS 同社によると、名誉毀損や情報通信網法違反で、すでに有罪が認定され、罰金が科されたケースも出ている。特に掲示板「theqoo」などでは、複数の利用者が連携して投