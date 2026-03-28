「広島−中日」（２８日、マツダスタジアム）広島の新外国人ターノックが、来日初初登板初先発で７回５安打無失点、７奪三振の好投。１５０キロを超えるツーシームにチェンジアップ、カーブなどを織り交ぜ、２７日の同戦で１７安打を放った中日打線を封じ込めた。初回２死から岡林に初安打となる中前打を浴びるも、細川を二ゴロに打ち取る。最大のピンチは四回だった。１死から３連打で満塁のピンチを招くも、サノーの中飛を