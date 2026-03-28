櫻坂46の的野美青が描いたイラストが「櫻坂46 × ビルディバイド -ブライト- トレーディングカードゲーム」の公式Xで28日に公開され、話題となっている。【写真】的野美青＆谷口愛季が原案！話題のイラストイラストは、28日、29日に東京ビッグサイトで開催される『AnimeJapan 2026』に展示されている。投稿によると、「スパイはアイドルの後で」というタイトルで、原案を櫻坂46の谷口愛季＆的野、イラストを的野が担当。アイド