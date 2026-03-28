櫻坂46的野美青、『AnimeJapan』展示のイラスト話題 クオリティに驚きの声「画力すごっ!!!」「多才すぎる」
櫻坂46の的野美青が描いたイラストが「櫻坂46 × ビルディバイド -ブライト- トレーディングカードゲーム」の公式Xで28日に公開され、話題となっている。
【写真】的野美青＆谷口愛季が原案！話題のイラスト
イラストは、28日、29日に東京ビッグサイトで開催される『AnimeJapan 2026』に展示されている。投稿によると、「スパイはアイドルの後で」というタイトルで、原案を櫻坂46の谷口愛季＆的野、イラストを的野が担当。アイドルの姿とスパイの姿、2つの顔を持った女性が描かれている。
この作品にSNSでは「これ美青ちゃん書いたの!?すげえー!!!」「イラストうまっ！どんどん進化してる！」「ほんと多才すぎる」「画力すごっ!!!」「このアニメ普通に観たい」などの反響が寄せられている。
櫻坂46は、2年連続で『AnimeJapan』のアンバサダーに就任している。
【写真】的野美青＆谷口愛季が原案！話題のイラスト
イラストは、28日、29日に東京ビッグサイトで開催される『AnimeJapan 2026』に展示されている。投稿によると、「スパイはアイドルの後で」というタイトルで、原案を櫻坂46の谷口愛季＆的野、イラストを的野が担当。アイドルの姿とスパイの姿、2つの顔を持った女性が描かれている。
この作品にSNSでは「これ美青ちゃん書いたの!?すげえー!!!」「イラストうまっ！どんどん進化してる！」「ほんと多才すぎる」「画力すごっ!!!」「このアニメ普通に観たい」などの反響が寄せられている。
櫻坂46は、2年連続で『AnimeJapan』のアンバサダーに就任している。