しっかり眠ってやせやすい体質に！？睡眠ダイエットのメカニズムとは【図表を見る】睡眠時間と肥満度はどう関係する？質の良い睡眠が、体重管理に重要な役割を果たすことをご存知ですか？寝てもやせにくい人は、睡眠の深さや時間が足りていないのかもしれません。そこで、あなたの眠りを見直して、「やせ睡眠」へとチェンジさせるための秘訣をご紹介します！友野なおさん教えてくれた人▷友野なおさんSEA Trinity 代表取締役