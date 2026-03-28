ボストン・セルティックス vs アトランタ・ホークス日付：2026年3月28日（土）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・セルティックス 109 - 102 アトランタ・ホークス NBAのボストン・セルティックス対アトランタ・ホークスがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはアトランタ・ホークスがリードし26-29で終了する。第2クォータ