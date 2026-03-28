モデルでタレントの佐藤栞里（35）が、28日放送のTBS系『王様のブランチ』（毎週土曜前9：30）に生出演。オープニングで、「新年度に挑戦したいこと」を告白した。【写真】「めちゃそっくり」「惚れちゃうわ！」スラダン・彩子さんコスプレ姿の佐藤栞里番組冒頭、来週から新年度が始まるという話題から、オリエンタルラジオの藤森慎吾（43）に「栞里ちゃんは、なんか新たに挑戦したいことはありますか？」と聞かれた佐藤は、