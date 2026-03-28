佐藤栞里、『王様のブランチ』冒頭で“挑戦”表明 藤森慎吾「すぐに場所とスケジュールおさえるから」
モデルでタレントの佐藤栞里（35）が、28日放送のTBS系『王様のブランチ』（毎週土曜 前9：30）に生出演。オープニングで、「新年度に挑戦したいこと」を告白した。
【写真】「めちゃそっくり」「惚れちゃうわ！」スラダン・彩子さんコスプレ姿の佐藤栞里
番組冒頭、来週から新年度が始まるという話題から、オリエンタルラジオの藤森慎吾（43）に「栞里ちゃんは、なんか新たに挑戦したいことはありますか？」と聞かれた佐藤は、「えー、…いくよ」と少し焦らして、「タコスパーティーがしたい（笑）」と表明。
共演者が「いいねー」「やろう」と盛り上がるなか、佐藤は「皮から作りたくて…」と本格志向であることを明かし、「みんなで作らない？」と共演者を誘った。
すると藤森が、「（LINEの）グループに流すから。すぐに、場所とスケジュールおさえるから」と名幹事ぶりを発揮し、佐藤は「（私は）ワカモレ（＝タコスの中にいれたりするメキシコの料理）担当で」と早速役割を決めていた。
【写真】「めちゃそっくり」「惚れちゃうわ！」スラダン・彩子さんコスプレ姿の佐藤栞里
番組冒頭、来週から新年度が始まるという話題から、オリエンタルラジオの藤森慎吾（43）に「栞里ちゃんは、なんか新たに挑戦したいことはありますか？」と聞かれた佐藤は、「えー、…いくよ」と少し焦らして、「タコスパーティーがしたい（笑）」と表明。
共演者が「いいねー」「やろう」と盛り上がるなか、佐藤は「皮から作りたくて…」と本格志向であることを明かし、「みんなで作らない？」と共演者を誘った。
すると藤森が、「（LINEの）グループに流すから。すぐに、場所とスケジュールおさえるから」と名幹事ぶりを発揮し、佐藤は「（私は）ワカモレ（＝タコスの中にいれたりするメキシコの料理）担当で」と早速役割を決めていた。