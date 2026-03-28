Kis-My-Ft2の二階堂高嗣（35）が、都内で行われたテレビ東京水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（4月1日スタート、毎週水曜 深1：00）の記者会見に登場。マネジャーとの焼肉店でのエピソードを明かした。【写真】高松アロハ＆落合モトキ＆増子敦貴らと…笑顔を見せる二階堂高嗣会見では、ドラマのタイトルにちなんで、最近自分が「○○サレタ」エピソードについて質問が出た。二階堂は「驚かされた」話として