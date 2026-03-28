二階堂高嗣、マネジャーとの焼肉店でのエピソード明かす 「空気が微妙でした笑」
Kis-My-Ft2の二階堂高嗣（35）が、都内で行われたテレビ東京水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（4月1日スタート、毎週水曜 深1：00）の記者会見に登場。マネジャーとの焼肉店でのエピソードを明かした。
【写真】高松アロハ＆落合モトキ＆増子敦貴らと…笑顔を見せる二階堂高嗣
会見では、ドラマのタイトルにちなんで、最近自分が「○○サレタ」エピソードについて質問が出た。
二階堂は「驚かされた」話として最近あった出来事を紹介。「先日仕事終わりにマネジャーさんと（仕事が）結構早く終わってちょっと時間あるからご飯食べに行きます？って言って、僕が行きつけの焼肉屋さんに行った」という。
そこで自身が好きな「かしら」という部位を頼み、「ちょっとあっさり食べたかったんで」塩の味付けを注文したそう。
すると、「マネジャーさんが食べてたら『うーん、うーん』って」言っていたという。「全然正直に言ってくれていいですよ。どうですか？かしら」と聞くと、マネジャーは「ご高齢の方が食べる味付けですね」と答えたそう。
二階堂は「多分あっさりし過ぎて。タレとかじゃない、味噌とかでもないし、結構あっさりしてたから、マネジャーが20代だったんです」と説明。マネジャーに「結構さっぱりし過ぎてたかな？友達と来たらさ、頼む？」と聞いたところ、「友達が頼むなら食べます」と返事が来たといい、「すごい驚かされました。その後の食事の空気が微妙でした笑」と振り返っていた。
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女。奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子。奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
会見には4人のほか、落合モトキ、高松アロハ（超特急、※高＝はしごだか）、増子敦貴（GENIC）が出席した。
【写真】高松アロハ＆落合モトキ＆増子敦貴らと…笑顔を見せる二階堂高嗣
会見では、ドラマのタイトルにちなんで、最近自分が「○○サレタ」エピソードについて質問が出た。
二階堂は「驚かされた」話として最近あった出来事を紹介。「先日仕事終わりにマネジャーさんと（仕事が）結構早く終わってちょっと時間あるからご飯食べに行きます？って言って、僕が行きつけの焼肉屋さんに行った」という。
すると、「マネジャーさんが食べてたら『うーん、うーん』って」言っていたという。「全然正直に言ってくれていいですよ。どうですか？かしら」と聞くと、マネジャーは「ご高齢の方が食べる味付けですね」と答えたそう。
二階堂は「多分あっさりし過ぎて。タレとかじゃない、味噌とかでもないし、結構あっさりしてたから、マネジャーが20代だったんです」と説明。マネジャーに「結構さっぱりし過ぎてたかな？友達と来たらさ、頼む？」と聞いたところ、「友達が頼むなら食べます」と返事が来たといい、「すごい驚かされました。その後の食事の空気が微妙でした笑」と振り返っていた。
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女。奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子。奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
会見には4人のほか、落合モトキ、高松アロハ（超特急、※高＝はしごだか）、増子敦貴（GENIC）が出席した。