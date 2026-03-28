◇登壇者よりご挨拶 宮澤エマ（金沢アサ 役）：今までにも舞台・ドラマ・映画を通して、数奇な人生といいますか、とてもとてもつらい目にあう女性の役をたくさん演じてきましたが、私史上No.1の、本当になかなか残酷な運命を背負った女性を演じさせていただいております。 今日こそは泣かないんじゃないかと思って現場に行くと、今日も泣いたなと言って帰るような（笑）、そんな撮影の日々が続いていますが、ただただ悲しい涙だけ