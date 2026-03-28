浜田雅功を司会に、一流芸能人たちが“正解できて当り前”な６つのチェックに挑む『芸能人格付けチェックBASIC春の３時間半スペシャル』。お正月の格付けチェックが一流品を見極めるのに対し、春の格付けチェックBASICは芸能人たちが「基本的な事」、「当たり前の事」がわかっているかをチェックする。 ©ABCテレビ 28日（土）放送の『芸能人格付けチェックBASIC春の３時間半スペシャル』には、片平なぎさ、高橋一生、中