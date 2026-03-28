浜田雅功を司会に、一流芸能人たちが“正解できて当り前”な６つのチェックに挑む『芸能人格付けチェックBASIC 春の３時間半スペシャル』。お正月の格付けチェックが一流品を見極めるのに対し、春の格付けチェックBASICは芸能人たちが「基本的な事」、「当たり前の事」がわかっているかをチェックする。

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28日（土）放送の『芸能人格付けチェックBASIC 春の３時間半スペシャル』には、片平なぎさ、高橋一生、中村アン、元プロ野球選手の三浦大輔・中田翔、石原良純、Matt Rose、畑芽育、志田未来、一ノ瀬美空の10人が初参戦！ 総勢18名の一流芸能人たちが「全問正解して当たり前」のチェックで超真剣勝負を繰り広げる！

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今回も、全員が一流芸能人からのスタート。間違えれば、普通、二流、三流、そっくりさんとランクダウン。最後は“映す価値なし”となって画面から消えてしまう。はたして芸能人たちは最後まで画面に映っていることが出来るのか！？

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チェック１「赤ワイン」

「格付けチェック」ではお馴染みの「ワイン」。お正月のチェックでは１本100万円を超える世界最高峰のワインを当てるが、今回はベーシックなので一般的な赤ワインと白ワインを飲み比べ、「どちらが赤ワインか」を当てる。

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チェック２「ロックバンド」

伝説のロックバンドの演奏と、小学生ガールズバンドの演奏を聴き分ける。

正解のロックバンドは、1980年にデビューし、日本のロックシーンを牽引し続けるレジェンド・バンド「HOUND DOG（ハウンドドッグ）」。不正解は、格付けチェックではお馴染み、日本全国から楽器自慢の子供たちを集めた小学生ガールズバンド。2024年秋の格付けではレジェンドバンドSHOW－YAの不正解として登場し、出演者全員を不正解にしたメンバーも参加している。

今回両者はHOUND DOGの不朽の名曲「ff（フォルティシモ）」を演奏。大友康平は両方で歌う。

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チェック３「ヘアメイク」

一流のトッププロによるブライダル・ヘアメイクを見極める。

正解はこれまで4500人を超える花嫁のヘアメイクを担当し、人気番組「情熱大陸」に取り上げられたこともあり、「花嫁メイクの神」と呼ばれる服部由紀子さん。不正解は服部さんのもとでアシスタントとして活動するアシスタント歴１年の小野内萌衣さん。このチェックはABCの３択となり、「絶対アカン」として登場するのはお笑いコンビ「レインボー」の池田直人。コントで見せる「美しすぎる女装」が話題で自分でメイクを仕上げ、さらにコスメコンシェルジュやメイクアップアドバイザーなどの資格を持つ吉本の美容番長だ。池田はヘアセットは初挑戦で、２週間自宅で猛特訓したという。

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ヘアメイクの３人は、モデルの「３時のヒロイン」かなで、「ゆにばーす」はら、「爛々（らんらん）」萌々（もも）のいずれかにヘアメイク。３人の女性芸人は父親役を演じる酒井敏也とバージンロードを歩く。このチェックはチーム全員で受け、「絶対アカン」のレインボー池田を選ぶと２ランクダウンとなる。

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チェック４「弦楽八重奏」

世界で活躍するプロと小中学生の弦楽八重奏を聴き比べる。

正解は、名門音楽大学を卒業し、世界的にも高い評価を受けるプロの弦楽奏者によるヴァイオリン４本、ヴィオラ２本、チェロ２本の八重奏。不正解は楽器自慢の小中学生による同じ編成の八重奏。しかも今回、小中学生はヴァイオリン、ヴィオラ、チェロを演奏する３人の楽器の弦が１本抜かれている。

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チェック５「映画監督」

一流映画監督が撮った映像と、ド素人が撮った映像を見比べ、「どちらが一流映画監督の作品か」を当てる。

正解の一流映画監督は、映画「明日の記憶」で日本アカデミー賞優秀作品賞を受賞。「池袋ウエストゲートパーク」や「トリック」など数々の話題作を手がけてきた堤幸彦監督。不正解は監督初挑戦、完全ド素人の昨年のＭ－１王者「たくろう」。映像制作の知識はゼロだが、趣味は映画鑑賞で、「（堤監督を）圧倒したい。全員を騙したい」と意気込む。今回両者にはLDH史上最大規模のオーディションから誕生した10人組のダンス＆ボーカルグループ「THE JET BOY BANGERZ（ザ ジェット ボーイ バンガーズ）」のミュージックビデオを制作して貰った。

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チェック６「ミシュランのマグロ」

Ａ、Ｂ、Ｃ、３つのマグロの寿司を食べ、ミシュランガイド掲載店の大将が握った極上の大トロ寿司を当てる。

正解のシェフは、「ミシュランガイド」に掲載され、受付開始と同時に予約が埋まる人気店、恵比寿「すしさとる」の大将・荒木悟さんが１キロ５万５千円の天然本マグロを使用して握った高級大トロ寿司。不正解はくら寿司の上位ブランド「無添蔵」で提供されている国産養殖の本マグロのお寿司。握るのはアメリカから来日し、東京すし和食調理専門学校に通う男性。そして「絶対ありえへん」お寿司は、ツナ缶の材料としても使われるビンチョウマグロの赤身。父がイタリア人という格付けディレクターのモニカが初めて寿司を握る。

最終チェックは、不正解なら２ランクダウン。絶対ありえへんを選んだら、どんなランクのチームも画面から消える。

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はたして絶対ありえへん寿司を選び、消えてしまうチームはいるのか？ そして最終チェックを終えた芸能人たちのランクは……！？

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今年も芸能人たちは呆然、浜田が大喜びするシーンが続出し、最後の最後まで目が離せない展開の『芸能人格付けチェックBASIC～春の３時間半スペシャル～』。最後に笑ったチームは？ そして画面から消え去る屈辱を味わうチームはいるのか！？

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『芸能人格付けチェックBASIC 春の３時間半スペシャル』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で3月28日(土)よる６時30分放送。放送終了後、TVerで見逃し配信。