◇パ・リーグオリックス0―10楽天（2026年3月27日京セラD）オリックスは94年にダイエー相手に6―17で敗れて以来、32年ぶりの開幕戦2桁失点で大敗した。先発の宮城がともに自己ワーストタイの1回2/3を8失点。無情の結果にエース左腕は「開幕戦を任せていただいたのに、このような投球になって申し訳ない」と失意のコメントを残した。3回からは寺西が登板し、6回6安打2失点と自らの役割を果たした。新助っ人・シーモアを