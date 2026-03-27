3月27日までに、女優・長濱ねるがInstagramを更新。これまでのミディアムヘアから一変し、ばっさりショートヘアにしたスタイルを公開したが、この写真がファンの心配を集めている。長濱は、2019年に欅坂46を卒業し、芸能活動を一時休止。2020年7月に復帰をはたし、現在は女優業に邁進している。透明感のある柔らかい美貌で、男女問わず高い人気を維持している。「長濱さんは、タレ目で穏やかな雰囲気が“たぬき顔でかわいい”