3月27日までに、女優・長濱ねるがInstagramを更新。これまでのミディアムヘアから一変し、ばっさりショートヘアにしたスタイルを公開したが、この写真がファンの心配を集めている。

長濱は、2019年に欅坂46を卒業し、芸能活動を一時休止。2020年7月に復帰をはたし、現在は女優業に邁進している。透明感のある柔らかい美貌で、男女問わず高い人気を維持している。

「長濱さんは、タレ目で穏やかな雰囲気が“たぬき顔でかわいい”と評判で、男性受け抜群なタレントとして知られてきました。しかし今回、アップした写真では、フェイスラインのあたりまでばさっと切られたショートヘアを披露しています。目元まで隠れそうな長めの前髪に、ダークトーンのリップ、黒いトップスというスタイリングとあいまって、クールな印象に“激変”していました。

さらに、肩から首にかけてのラインが露出するようになり、かなりの細さに驚くファンが続出。華奢すぎる体に、心配の声があがっています」（芸能担当記者）

Xでは、長濱のショートヘアに、さまざまな反応が寄せられている。

《長濱ねるちゃん本当に綺麗だけど、少し痩せすぎてる気もして心配になりますね。無理せず健康第一でいてほしいです》

《長濱ねるちゃん本人、ちょっと痩せすぎてて心配になる》

《ショートの長濱ねるちゃん、めちゃくちゃいいんだけど、痩せすぎが気になってしまう。老婆心。》

過去にも何度か“やせすぎ”が心配を集めてきた長濱。長い芸能生活のなかで、自分なりの体型管理のモットーがあるようだ。

2025年6月の『Voce』インタビューでは、かつては極端なダイエットにより「1カ月で8kg落とす」といった無謀な方法を繰り返していたと告白。《だけど無理なダイエットって必ずリバウンドするし、メンタルもヘルシーじゃなくなっちゃう》としたうえで、《ここ数年は、痩せるではなく健やかに生きることにフォーカス。食べないで体重を落とすのではなく、食物繊維のサプリを取り入れたり、無理のないトレーニングでむくみを解消しつつ代謝を上げて、ボディラインを整えたりしています。》と語っていた。

「過去のイベントでは、『やせてたらいいとか、人の指針で動くのではなく、自分の好きな体でいる。人と比べないよう心がけています』とも語っています。2025年に2nd写真集を発売した際のインタビューでは、自分の体にコンプレックスがあったことも吐露していたため、体との向き合い方をずっと模索してきたようです。

なお、長濱さんは27日にもショートヘア姿をInstagramにアップしています。キャップにブルゾンというカジュアルなスタイルで、こちらの写真では、そこまでやせすぎている印象はありませんでした。写りによって、印象が変わってしまうのかもしれません」（前出・芸能担当記者）

“健やかさ”を大切にしているという長濱のことだけに、やせすぎの心配も杞憂なのだろう。