◇セ・リーグ巨人―阪神（2026年3月27日東京D）プロ野球は27日に各地で6試合が行われ、セ・パ両リーグで2026年シーズンが一斉に開幕。2年ぶりV奪回を目指す巨人は本拠・東京ドームに昨季セ・リーグ王者の阪神を迎え、3年連続となる開幕戦白星を狙う。午後6時15分の試合開始予定に先立って先発出場メンバーが発表され、プロ20年目を迎えた坂本勇人内野手（37）が「7番・三塁」に入り、王貞治（20度）に次いで球団単独2位