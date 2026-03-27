◇セ・リーグ 巨人―阪神（2026年3月27日 東京D）

プロ野球は27日に各地で6試合が行われ、セ・パ両リーグで2026年シーズンが一斉に開幕。2年ぶりV奪回を目指す巨人は本拠・東京ドームに昨季セ・リーグ王者の阪神を迎え、3年連続となる開幕戦白星を狙う。

午後6時15分の試合開始予定に先立って先発出場メンバーが発表され、プロ20年目を迎えた坂本勇人内野手（37）が「7番・三塁」に入り、王貞治（20度）に次いで球団単独2位となる18度目の開幕スタメンを果たした。

「1番・左翼」には昨季4番も務めた来日2年目のトレイ・キャベッジ外野手（28＝米国）が入り、1994年のダン・グラッデン以来、球団32年ぶりの外国人1番。「4番・一塁」には新外国人のボビー・ダルベック内野手（30＝米国）が入り、第97代4番を務める。

予告先発はドラフト1位左腕の竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）。新人開幕投手は1962年4月7日の阪神戦で城之内邦雄が務めて以来2リーグ制以降、球団64年ぶり3人目で、勝利投手となれば球団初の快挙となる。

昨年3月28日に行われたヤクルトとの開幕戦（東京D）でもスタメンだったのは「2番・右翼」だったキャベッジと「6番・三塁」だった坂本の2人だけ。昨年の開幕バッテリーだった戸郷と甲斐はともに不調による2軍スタートとなっており、フレッシュな構成となった。

巨人の先発出場メンバーは以下の通り。

【2026年開幕戦スタメン】

1番・左翼 キャベッジ

2番・中堅 松本

3番・遊撃 泉口

4番・一塁 ダルベック

5番・捕手 岸田

6番・右翼 中山

7番・三塁 坂本

8番・二塁 浦田

9番・投手 竹丸

【2025年開幕戦スタメン】

1番・左翼 若林

2番・右翼 キャベッジ

3番・二塁 吉川

4番・一塁 岡本

5番・中堅 ヘルナンデス

6番・三塁 坂本

7番・捕手 甲斐

8番・遊撃 門脇

9番・投手 戸郷