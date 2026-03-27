俳優の田辺誠一と橋本マナミが、志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系4月期日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日スタート、毎週日曜後10：30）に出演することが27日、発表された。田辺と橋本は、主人公であるキム・ミンソク（青木照／志尊）の実父母役を演じる。【写真】『イカゲーム』『愛の不時着』出演俳優も！共演韓国俳優陣本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で