田辺誠一＆橋本マナミ、志尊淳の実父母役「うれしいです」 『10回切って倒れない木はない』
俳優の田辺誠一と橋本マナミが、志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系4月期日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日スタート、毎週日曜 後10：30）に出演することが27日、発表された。田辺と橋本は、主人公であるキム・ミンソク（青木照／志尊）の実父母役を演じる。
【写真】『イカゲーム』『愛の不時着』出演俳優も！共演韓国俳優陣
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となったミンソクは、後継者と目されていたが、養父の死後、失脚する。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。そして、子どものころ出会っていたとは知らず、桃子（仁村）と出会う。
田辺は、ミンソクの実父・青木優を演じる。同局では2019年『3年A組-今から皆さんは、人質です-』で熱血ながら裏のある教師役で話題に。24年『放課後カルテ』では厳しさと温かさを併せ持つ医局長を丁寧に体現した。クールな役からコミカルなキャラクターまで幅広い役柄をリアリティを持って演じる田辺が、今作では照たち家族への深い愛情をにじませる父親役に挑む。
橋本は、ミンソクの実母・青木未希を演じる。同局では昨年放送された『アンサンブル』で主人公の良き相談相手を自然体で演じたほか、今年1月には『TOKYO 巫女忍者』で凛とした巫女一族の当主に扮（ふん）した。優とともに穏やかな家庭を築くも、幼い息子を残して亡くなり印象深い存在として描かれる未希。近年、母親役も増えている彼女ならではの柔らかな存在感に期待が高まる。
7才にして両親を失った照は、父母との写真をお守りのように持って韓国へ渡り、ミンソクとして生きることに。優に教えてもらった大事な言葉を胸に前を向いてきたミンソクの“家族との記憶”が、物語にどんな形でつながっていくのか。
【コメント全文】
■田辺誠一
凛々しくかわいく頼もしい志尊くんの父親役、うれしいです。ですが、悲しい別れがあり…。いろいろコメントを書きたいのですが、書けないことがあまりにも多く、台本のページをめくるたびに、その展開に驚き、悔しくなったりうれしくなったり温かな気持ちになったり腹が立ったり、さまざまな感情が揺さぶられます。日韓を舞台にした壮大なドラマ、楽しんで見ていただけるとうれしいです。
■橋本マナミ
この度、志尊淳さん演じるミンソクの母親・青木未希役で出演させていただくことになりました。クランクインの日に夫役の田辺誠一さんと幼い頃のミンソク役の近江晃成くんと和やかな雰囲気で撮影させていただいたのですが、ストーリーは切ない部分もあるので、ついセンチメンタルに陥ってしまいました。予期せぬ展開にドキドキしながら台本を読みました。皆さんにも楽しんでいただけたら幸いです。
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本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となったミンソクは、後継者と目されていたが、養父の死後、失脚する。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。そして、子どものころ出会っていたとは知らず、桃子（仁村）と出会う。
橋本は、ミンソクの実母・青木未希を演じる。同局では昨年放送された『アンサンブル』で主人公の良き相談相手を自然体で演じたほか、今年1月には『TOKYO 巫女忍者』で凛とした巫女一族の当主に扮（ふん）した。優とともに穏やかな家庭を築くも、幼い息子を残して亡くなり印象深い存在として描かれる未希。近年、母親役も増えている彼女ならではの柔らかな存在感に期待が高まる。
7才にして両親を失った照は、父母との写真をお守りのように持って韓国へ渡り、ミンソクとして生きることに。優に教えてもらった大事な言葉を胸に前を向いてきたミンソクの“家族との記憶”が、物語にどんな形でつながっていくのか。
【コメント全文】
■田辺誠一
凛々しくかわいく頼もしい志尊くんの父親役、うれしいです。ですが、悲しい別れがあり…。いろいろコメントを書きたいのですが、書けないことがあまりにも多く、台本のページをめくるたびに、その展開に驚き、悔しくなったりうれしくなったり温かな気持ちになったり腹が立ったり、さまざまな感情が揺さぶられます。日韓を舞台にした壮大なドラマ、楽しんで見ていただけるとうれしいです。
■橋本マナミ
この度、志尊淳さん演じるミンソクの母親・青木未希役で出演させていただくことになりました。クランクインの日に夫役の田辺誠一さんと幼い頃のミンソク役の近江晃成くんと和やかな雰囲気で撮影させていただいたのですが、ストーリーは切ない部分もあるので、ついセンチメンタルに陥ってしまいました。予期せぬ展開にドキドキしながら台本を読みました。皆さんにも楽しんでいただけたら幸いです。