27日（金）、令和7年度 第31回全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会（さくらバレー）男子の決勝が町田市立総合体育館で行われ、清風高校（大阪）と東山高校（京都）が対戦した。 1月に行われた第78回JVA全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）の男子決勝でも対戦していた両者。春高バレーを制したのは東山だったが、2025年のさくらバレーでは清風が優勝