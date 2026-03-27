27日（金）、令和7年度 第31回全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会（さくらバレー）男子の決勝が町田市立総合体育館で行われ、清風高校（大阪）と東山高校（京都）が対戦した。

1月に行われた第78回JVA全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）の男子決勝でも対戦していた両者。春高バレーを制したのは東山だったが、2025年のさくらバレーでは清風が優勝している。

第1セットはブロックで流れを掴んだ東山が終始リードを維持。25-17でセットを先取した。続く第2セットは息を吹き返した清風がリードを奪う。勢いそのままに清風がセットを取り返し、試合はフルセットへもつれ込んだ。

第3セットは、堅いディフェンスや巧みな攻撃から清風が先行する。対する東山は、春高バレーMVPの2年生エース岩田怜緯が苦しむ中でも粘りを見せ、清風に詰め寄る。しかし20点以降再び流れを引き寄せた清風が第3セットを取り切り、フルセットで勝利を挙げた。

清風は春高バレーのリベンジを果たし、2大会連続2回目の優勝を飾った。

■試合結果

清風（大阪）2-1 東山（京都）

第1セット 17-25

第2セット 25-18

第3セット 25-21