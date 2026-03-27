◇ナ・リーグドジャース─ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）ドジャースのアンディ・パヘス外野手（25）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックスとの開幕戦に「8番・中堅」で先発出場。5回の第2打席で逆転3ランを放った。0─2の5回、ドジャースはマンシー、T・ヘルナンデスの連打で無死一、二塁の好機を迎えた。打席のパヘスは相手先発・ギャレンの5球目、低めナックルカーブをすくい上げ