◇ナ・リーグ ドジャース─ダイヤモンドバックス（2026年3月26日 ロサンゼルス）

ドジャースのアンディ・パヘス外野手（25）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックスとの開幕戦に「8番・中堅」で先発出場。5回の第2打席で逆転3ランを放った。

0─2の5回、ドジャースはマンシー、T・ヘルナンデスの連打で無死一、二塁の好機を迎えた。打席のパヘスは相手先発・ギャレンの5球目、低めナックルカーブをすくい上げ、左中間席に豪快な3ランを放って試合をひっくり返し、本拠ファンを喜ばせた。

この一発が今季のドジャース1号。逆転3ランとあり、先発の山本由伸はベンチで佐々木朗希とハイタッチし笑顔を見せた。

パヘスはメジャー1年目の24年は116試合で13本塁打だったが、昨季は156試合に出場し27本塁打と成長。3年目の今季は飛躍が期待される。

NHK BSで解説を務めた斎藤隆氏も「パヘスが伸びてくると、ドジャース打線はもう一層レベルが上がるかな」と語り「パヘスの成長が目に見えてあると、本当に脅威でしかない。（他球団は）ドジャース打線と対戦するのは嫌でしょうね」と伸びしろに期待を寄せた。