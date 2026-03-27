以前からリリースが噂されながらもスケジュールが複数回延期されていたChatGPTのアダルトモードについて、OpenAIが「無期限延期」して計画を棚上げしたことがわかりました。OpenAI puts erotic chatbot plans on hold ‘indefinitely’https://www.ft.com/content/de9bf0af-b241-424f-8229-5870b1c0d93dOpenAI indefinitely pauses plans to release erotic chatbot, FT says | Reutershttps://www.reuters.com/business/openai-in