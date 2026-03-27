「大和証券Mリーグ2025-26」レギュラーシーズン最終盤の3月26日・第1試合、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）が、開始わずか数分で試合会場を支配する、衝撃のロケットスタートを決めた。【映像】選ばれし者の配牌から生まれた親倍満この日、個人タイトル「最多勝」への望みを繋ぐべく、チームメイトから背中を押されて登板した滝沢。その期待に応えるかのように、東1局の親番で手にした配牌は、すでにタンヤオ・平和・