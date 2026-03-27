日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』（月〜金前5：50）の関西ローカルパートとして放送されている読売テレビ『ZIP!かんさい』がきょう27日放送で最終回を迎えた。【写真多数】『テッパン朝ライブ じゅーっと！』西山耕平アナ、林マオアナ、中村秀香アナらずらり『ZIP!かんさい』は、2025年10月1日より放送スタートし、読売テレビの新人アナウンサーらが出演し、曜日替わりで先輩アナとともに関西の朝を彩ってきた。読売テレビ