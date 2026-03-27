◇インターリーグホワイトソックスーブルワーズ（2026年3月26日ミルウォーキー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が26日（日本時間27日）に行われるブルワーズとの開幕戦に「6番・一塁」で先発出場した。記念すべきデビュー戦は9回の第4打席でメジャー初安打となる初本塁打を放つなど、2打数1安打1本塁打1打点2四球だった。試合は投手陣が崩壊して2−14の大敗だった。試合後、村上は報道陣の取材に応じ、ブルワー