◇第98回全国選抜高校野球大会第8日・2回戦山梨学院3―1大垣日大（2026年3月26日甲子園）山梨学院「8番・捕手」の光永惺音（れのん＝2年）は1打数1安打2四死球で甲子園初安打。守っては2投手をリードし「菰田さんがいない中で勝ち切れて大きな1勝」と喜んだ。23年夏に日大豊山（東京）で異例の水泳、野球の二刀流で話題を集めた兄・翔音（しょうおん）が観戦。中大では水泳一本に絞り、バタフライで28年ロサンゼルス五輪