いざ、ワールドシリーズ（WS）3連覇へ、ユニクロ弾だ！！ドジャースの大谷翔平投手（31）は26日（日本時間27日午前9時30分開始）のダイヤモンドバックスとの開幕戦に「1番・DH」で出場する。ド軍と長期パートナーシップ契約を結んだユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長（77）が外野の広告看板に打球を当てた際に“懸賞”を贈るプランを披露。メジャー9年目で初、日本選手7人目の開幕弾に期待が膨らむ。