いざ、ワールドシリーズ（WS）3連覇へ、ユニクロ弾だ！！ドジャースの大谷翔平投手（31）は26日（日本時間27日午前9時30分開始）のダイヤモンドバックスとの開幕戦に「1番・DH」で出場する。ド軍と長期パートナーシップ契約を結んだユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長（77）が外野の広告看板に打球を当てた際に“懸賞”を贈るプランを披露。メジャー9年目で初、日本選手7人目の開幕弾に期待が膨らむ。

5回途中11奪三振の快投劇から一夜明け、大谷は開幕前日の最終調整に努めた。3年ぶりに開幕から二刀流で迎えるメジャー9年目は2年連続で「1番・DH」でスタート。98〜00年のヤンキース以来26年ぶりのWS3連覇を狙う26年シーズンがいよいよ幕を開ける。

23、24年は本塁打王で昨季は1本差の次点ながら、意外にも日米含めて過去13年は開幕戦で本塁打がない。WBCでは大会最多に並ぶ3発を放ち、オープン戦は3試合連続安打中。デーブ・ロバーツ監督は「彼はもう準備ができている」と話しており、日本選手では松井秀喜、松井稼頭央らに次ぐ7人目の開幕弾に期待がかかる。

心強い援軍もいる。ドジャースは25日（日本時間26日）、衣料品大手のユニクロとの長期パートナーシップ契約締結を発表。本拠地ドジャースタジアム内に「ユニクロ・フィールド・アット・ドジャースタジアム」の名称が表示され、中堅後方や右翼コンコース上部などに同社の広告看板が設置された。

柳井会長は会見で外野の広告に打球を当てた選手に同社の製品を贈るかを聞かれ「いいアイデアを頂いた。ぜひ実行したい」と意欲的。スタン・カステン球団社長も「我々もそのアイデアが気に入った」と呼応した。大谷は昨秋のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で右翼最上段コンコースの屋根に直撃させた飛距離469フィート（約143メートル）の場外弾の実績を持ち、“ユニクロ弾”は決して夢物語ではない。（柳原 直之）