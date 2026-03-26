朗読するのん のんが26日、東京・サントリーホール 大ホールで行われた『東北ユースオーケストラ演奏会 2026』に出演し、朗読をした。東北ユースオーケストラは、坂本龍一さんが監督を務め、東北の復興支援を目的として立ち上げたプロジェクト。東日本大震災から15年という節目に、今回は坂本さんの東北復興支援への想いを継承することを目的とした。のんが東京公演で朗読をするのは２回目で、前年まで担当していた