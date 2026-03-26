定年退職後も再雇用などで働き続け、給与収入を得ながら年金を受給するシニア世代が増えています。その際、多くの人が気になるのが「一定以上の収入があると年金が減額される」という在職老齢年金制度の存在ではないでしょう。 年金の支給停止を避けるために、あえて労働時間や給与を抑えるべきか悩むケースも少なくありません。本記事では、制度の具体的な仕組みや今後の基準額改定を踏まえ、手取り総額を増やすための