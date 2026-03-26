約3年9ヶ月ぶりに完全体で活動を再開したBTSが、ドコモの料金プラン「ドコモ MAX」の新CMに登場した。【動画】楽しそう！BTS出演 ドコモ新CM「ずっと一緒に」編新CM「ずっと一緒に」編は、「ドコモ MAX」のイベントに招かれたBTSメンバー7人がトークショーに出演し、そのシーンをスクリーンで見返すという演出。メンバーが多くのフラッシュに包まれながらレッドカーペットに登場し、続けてメンバー同士が気になる質問を投げか