ロサンゼルス・ドジャースとユニクロが、歴史的なパートナーシップを締結した。これにより、本拠地ドジャースタジアム内に『UNIQLO Field at Dodger Stadium』（ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）の名称が掲出されることとなった。【写真】「海外モデルみたい」マウンドとは別の顔、大人の色気漂う大谷翔平世界中に熱心なファンを持つ両者による今回の協業は、ユニクロにとって米国初の本格的なスポーツパート