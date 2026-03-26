ドジャース×ユニクロ、歴史的パートナーシップを締結 『UNIQLO Field at Dodger Stadium』誕生 柳井正氏「大変光栄に思います」【全文】
ロサンゼルス・ドジャースとユニクロが、歴史的なパートナーシップを締結した。これにより、本拠地ドジャースタジアム内に『UNIQLO Field at Dodger Stadium』（ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）の名称が掲出されることとなった。
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世界中に熱心なファンを持つ両者による今回の協業は、ユニクロにとって米国初の本格的なスポーツパートナーシップとなる。今後は、チームやファン、さらにはロサンゼルス地域社会、世界中の顧客に向けた取り組みを進めていく。
球場内では、センターフィールドのバッターズアイ上部や、バックネット裏の記者席下ファサード、ベースライン沿いの芝生部分など、複数箇所にユニクロの名称を掲出。来場者に対してブランドの存在感を発信する。
さらに、シーズン序盤には「UNIQLO Field at Dodger Stadium」において、ドジャースファンにユニクロのLifeWearを配布する大規模イベントを実施予定。加えて、ロサンゼルス地域の一部店舗では、本パートナーシップを紹介する専用スペースの設置も計画している。
地域社会への貢献も重要な柱の一つと位置付けており、次世代を対象とした社会貢献施策を検討中。ロサンゼルス市民やコミュニティに直接価値をもたらす取り組みとして、詳細は5月ごろに発表される見込みだ。
■ ロサンゼルス・ドジャース 社長兼CEO スタン・カステン コメント
私たちにとって誇りとなる歴史的なパートナーシップを、ユニクロとともに確立することができました。ユニクロは、自らの分野において、野球界におけるドジャースと同様に確固たる地位を築いているブランドです。「UNIQLO Field at Dodger Stadium」をはじめ、ロサンゼルスの地域社会において、ユニクロと協働していくことを楽しみにしています。
■ 株式会社ファーストリテイリング 代表取締役会長兼社長 柳井正 コメント
時代とともに進化し続ける、世界有数の名門チームであるロサンゼルス・ドジャースとパートナーシップを結べることを、大変光栄に思います。ユニクロにとって、あらゆる人々をつなぐ、まさに夢のようなパートナーシップです。ドジャースと同様、ユニクロも世界一を目指しています。ロサンゼルス、そして全米のお客様やファンの皆様に新たな価値をお届けするとともに、世界中で最も愛され、信頼されるブランドになるための歩みを、ドジャースとともに進めていきたいと考えています。
■ドジャースファンへの取り組み
シーズン序盤に、「UNIQLO Field at Dodger Stadium」にて、ドジャースファンの皆様にユニクロのLifeWearをプレゼントする大規模イベントを実施。
■ユニクロのお客様への取り組み
カリフォルニア州のロサンゼルス地域を中心に、ユニクロの一部店舗において、本パートナーシップを紹介する専用の店内スペースを設ける計画。
■ロサンゼルス地域社会への貢献
社会への継続的な貢献は、本パートナーシップの重要な柱の一つ。ユニクロとドジャースは、次世代を主な対象とした、ロサンゼルス市民および地域コミュニティに直接価値をもたらす、さまざまな社会貢献施策を検討しており、詳細は5月ごろに発表する予定。
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世界中に熱心なファンを持つ両者による今回の協業は、ユニクロにとって米国初の本格的なスポーツパートナーシップとなる。今後は、チームやファン、さらにはロサンゼルス地域社会、世界中の顧客に向けた取り組みを進めていく。
さらに、シーズン序盤には「UNIQLO Field at Dodger Stadium」において、ドジャースファンにユニクロのLifeWearを配布する大規模イベントを実施予定。加えて、ロサンゼルス地域の一部店舗では、本パートナーシップを紹介する専用スペースの設置も計画している。
地域社会への貢献も重要な柱の一つと位置付けており、次世代を対象とした社会貢献施策を検討中。ロサンゼルス市民やコミュニティに直接価値をもたらす取り組みとして、詳細は5月ごろに発表される見込みだ。
■ ロサンゼルス・ドジャース 社長兼CEO スタン・カステン コメント
私たちにとって誇りとなる歴史的なパートナーシップを、ユニクロとともに確立することができました。ユニクロは、自らの分野において、野球界におけるドジャースと同様に確固たる地位を築いているブランドです。「UNIQLO Field at Dodger Stadium」をはじめ、ロサンゼルスの地域社会において、ユニクロと協働していくことを楽しみにしています。
■ 株式会社ファーストリテイリング 代表取締役会長兼社長 柳井正 コメント
時代とともに進化し続ける、世界有数の名門チームであるロサンゼルス・ドジャースとパートナーシップを結べることを、大変光栄に思います。ユニクロにとって、あらゆる人々をつなぐ、まさに夢のようなパートナーシップです。ドジャースと同様、ユニクロも世界一を目指しています。ロサンゼルス、そして全米のお客様やファンの皆様に新たな価値をお届けするとともに、世界中で最も愛され、信頼されるブランドになるための歩みを、ドジャースとともに進めていきたいと考えています。
■ドジャースファンへの取り組み
シーズン序盤に、「UNIQLO Field at Dodger Stadium」にて、ドジャースファンの皆様にユニクロのLifeWearをプレゼントする大規模イベントを実施。
■ユニクロのお客様への取り組み
カリフォルニア州のロサンゼルス地域を中心に、ユニクロの一部店舗において、本パートナーシップを紹介する専用の店内スペースを設ける計画。
■ロサンゼルス地域社会への貢献
社会への継続的な貢献は、本パートナーシップの重要な柱の一つ。ユニクロとドジャースは、次世代を主な対象とした、ロサンゼルス市民および地域コミュニティに直接価値をもたらす、さまざまな社会貢献施策を検討しており、詳細は5月ごろに発表する予定。