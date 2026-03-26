◇ファームリーグ西地区阪神2―5オリックス（2026年3月25日京セラD）阪神のルーカスが開幕前最後の実戦登板となったファーム・リーグのオリックス戦に先発した。3回2/3で77球を投げて6安打4失点。先発が濃厚となっている開幕5戦目の4月1日DeNA戦（京セラドーム）と同じ舞台でリハーサルを終えた。「あまりいい内容ではなかったですけど、開幕前にある程度の球数を投げられたということは良かった」。この日は高校以来、1