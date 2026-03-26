T-BOLANがラストライブツアー＜LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47＞を開催中だ。その最後のステージが、2026年8月10日の東京・日本武道館で行われることが発表になった。＜T-BOLAN LAST LIVE 2026 -FINAL in日本武道館-＞は、一夜一夜をファイナルとして向き合ってきた全47都道府県ラストライブツアー＜LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47＞(全58本 ※武道館除く)のファイナル