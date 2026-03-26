T-BOLANがラストライブツアー＜LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47＞を開催中だ。その最後のステージが、2026年8月10日の東京・日本武道館で行われることが発表になった。

＜T-BOLAN LAST LIVE 2026 -FINAL in日本武道館-＞は、一夜一夜をファイナルとして向き合ってきた全47都道府県ラストライブツアー＜LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47＞(全58本 ※武道館除く)のファイナル公演であり、同夜にてT-BOLANは完結。バンドの活動に終止符を打つ。

「少年時代からの憧れ、武道館で最後を迎えたい」──全47都道府県ツアーのラストが近づくにあたり、メンバー間で幾度となく話し合いを重ねてきた中で、ギターの五味孝氏から、その言葉が発せられたという。数々のバンドが伝説を残してきたロックの聖地は、アマチュア時代からライブにこだわってきたT-BOLANのフィナーレに相応しい。

4人組ロックバンドT-BOLANは、1991年のメジャーデビューから35年にわたり、日本の音楽シーンに数多くの名曲を刻み続けてきた。ヴォーカル森友嵐士の心因性発声障害。そしてベース上野博文のくも膜下出血からの壮絶な回復と、ツアー直前に見つかった肺ガンのステージ4。それでもステージに立ち続けた。理想のパフォーマンスと向き合い続けた末に出した答えは、「悔いを残さないために、自分たちの意思で“ラスト”を決める」ことだったという。

2025年9月13日の千葉・市川市文化会館を皮切りにスタートした＜T-BOLAN LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47＞は、日本全国47都道府県すべてを網羅するT-BOLAN史上最大規模のツアー。「離したくはない」「じれったい愛」「マリア」「Bye For Now」をはじめ、誰もが口ずさめるベストなヒットソングで編まれた選曲で、すべての会場、全国の街で大合唱を生み出し続けてきた。そして、その旅の果てに待つ、2026年8月10日の日本武道館で、幾多の困難を乗り越えてきた35年の物語が幕を閉じる。

以下に、T-BOLANメンバーのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

一夜一夜が、ファイナル。

その先にある たった一夜の武道館へ。

47都道府県、すべての街に会いに行く。

あのとき交わした約束を、やっと果たせたと思っています。

悔いを残さないために、

自分たちの意思で“ラスト”を選びました。

2026年8月10日、日本武道館。

“約束の旅”のその先にある、

T-BOLANというバンドの物語を、その一夜を、

みんなと一緒に創り上げられたら嬉しい。

この日が、すべてになります。

武道館で待ってるな。

──T-BOLAN 森友嵐士

◆ ◆ ◆

■＜T-BOLAN LAST LIVE 2026 -FINAL in 日本武道館-＞

8月10日(月) 東京・日本武道館

open17:30 / start18:30

※チケット情報など詳細は後日発表

■＜LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47＞

▼2025年

09月13日(土) 千葉・市川市文化会館 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

09月19日(金) 岡山・岡山芸術創造劇場ハレノワ 大劇場

open17:30 / start18:30 ※SOLD OUT

09月21日(土) 兵庫・東リいたみホール(伊丹市立文化会館) 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

09月23日(火/祝) 神奈川・茅ヶ崎市民会館 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

10月11日(土) 福井・敦賀市民文化センター

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

10月13日(月/祝) 大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面(箕面市立文化芸術劇場) 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

10月18日(土) 埼玉・狭山市市民文化会館 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

10月25日(土) 静岡・焼津文化会館 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

11月03日(月/祝) 新潟・新潟県民会館 大ホール

open16:00 / start17:00

11月06日(木) 北海道・函館市民会館 大ホール

open18:00 / start19:00 ※SOLD OUT

11月08日(土) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

open16:00 / start17:00

11月24日(月/祝) 神奈川・カルッツかわさき

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

11月29日(土) 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

12月13日(土) 山形・シェルターなんようホール 大ホール

open16:00 / start17:00

12月14日(日) 福島・喜多方プラザ文化センター 大ホール

open16:00 / start17:00

12月20日(土) 青森・SG GROUPホールはちのへ(八戸市公会堂 大ホール)

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

12月21日(日) 岩手・奥州市文化会館Zホール 大ホール

open16:00 / start17:00

▼2026年

1月11日(日) 石川・本多の森北電ホール

open16:00 / start17:00

1月12日(月/祝) 長野・長野市芸術館メインホール

open16:00 / start17:00

1月17日(土) 広島・ふくやま芸術文化ホールリーデンローズ

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

1月18日(日) 山口・下関市民会館

open16:00 / start17:00

1月24日(土) 鳥取・エースパック未来中心 大ホール(鳥取県立倉吉未来中心)

open16:00 / start17:00

1月25日(日) 島根・島根県民会館 大ホール

open16:00 / start17:00

1月31日(土) 東京・調布市グリーンホール 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

2月07日(土) 埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

2月11日(水/祝) 茨城・水戸市民会館グロービスホール

open16:00 / start17:00

2月22日(日) 栃木・とちぎ岩下の新生姜ホール(栃木文化会館) 大ホール

open16:00 / start17:00

2月23日(月/祝) 群馬・太田市民会館

open16:00 / start17:00

2月28日(土) 大分・iichiko総合文化センターグランシアタ

open16:00 / start17:00

3月01日(日) 宮崎・延岡総合文化センター

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月07日(土) 京都・文化パルク城陽プラムホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月08日(日) 大阪・南海浪切ホール 大ホール

open16:00 / start17:00

3月14日(土) 福岡・福岡市民ホール 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月15日(日) 熊本・市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月20日(金/祝) 愛媛・新居浜市市民文化センター 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月21日(土) 香川・ハイスタッフホール(観音寺市民会館)

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月28日(土) 宮城・トークネットホール仙台(仙台市民会館) 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月29日(日) 福島・けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター) 大ホール

open16:00 / start17:00

4月04日(土) 佐賀・佐賀市文化会館

open16:00 / start17:00

4月05日(日) 長崎・長崎アルカス佐世保

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

4月10日(金) 富山・高周波文化ホール

open18:00 / start19:00 ※SOLD OUT

4月12日(日) 山梨・東京エレクトロン韮崎文化ホール 大ホール

open16:00 / start17:00

4月18日(土) 東京・大田区民ホールアプリコ 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

4月24日(金) 和歌山・和歌山城ホール 大ホール

open18:00 / start18:30 ※SOLD OUT

4月25日(土) 奈良・なら100年会館 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

5月05日(火/祝) 高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール

open16:00 / start17:00

5月07日(木) 徳島・徳島県郷土文化会館

open18:00 / start18:30

5月15日(金) 東京・たましんRISURUホール(立川市市民会館) 大ホール

open17:30 / start18:30

5月31日(日) 滋賀・守山市民ホール 大ホール

open16:00 / start17:00

6月06日(土) 沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場棟

open16:00 / start17:00

6月10日(水) 鹿児島・志布志市文化会館

open18:00 / start19:00

6月13日(土) 神奈川・厚木市文化会館

open16:00 / start17:00

6月14日(日) 愛知・小牧市市民会館

open16:00 / start17:00

6月27日(土) 広島・広島上野学園ホール

open16:00 / start17:00 ※最終追加公演

7月03日(金) 大阪・大阪国際会議場 グランキューブ大阪 メインホール

open17:30 / start18:30 ※最終追加公演

7月05日(日) 群馬・渋川市民会館 大ホール

open16:00 / start17:00

7月19日(日) 三重・シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢

open16:00 / start17:00

7月20日(月/祝) 岐阜・バロー文化ホール(多治見市文化会館)

open16:00 / start17:00

▼チケット

全席指定：8,800円(税込)

※4歳以上有料。3歳以下膝上可(ただし席が必要な場合は有料)

※学生・キッズ割引あり

詳細：https://t-bolan.bzone.co.jp/

■LIVE PHOTO＜LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47＞