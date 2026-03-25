Maverick Momが、バンドにとってインディーズラストの配信シングル「孤独に解く」を4月1日に配信リリースすることを発表した。なお、彼らはビクターエンタテインメントからのメジャーデビューが決定している。今作のアレンジは、Maverick Momのメンバーが最も影響を受けたと公言する川谷絵音が担当している。バンドとしてアレンジャーを迎えるのは今作が初となるが、音楽性の礎になっている川谷との共作により更なる進化を遂げたい