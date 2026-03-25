【その他の画像・動画等を元記事で観る】ミュージックレイン所属の5人組グループ・DayRe:（読み：デイリー）が、4月8日にリリースする2nd EP『刹那的ロマンティック』のトラックリストが公開された。本作では、まぶしさだけではないもどかしい青春の一幕を描いた全5曲を収録。リード曲「刹那的ロマンティック」は、1st EP収録曲「Overself」を手がけた ふるーりが前作に引き続き担当。”一瞬一瞬を全力で生きることができれば青春