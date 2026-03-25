タレントのマツコ・デラックス（53）が21日深夜放送のフジテレビ系「久保みねヒャダこじらせナイト」（土曜深夜1・45）にゲスト出演し、自身にとって「凄い大きい存在」を明かす場面があった。この日は、1月31日に行われた公開収録の模様を放送。2002年に亡くなった消しゴム版画家でコラムニストのナンシー関さんに触れ、「私にとってナンシーさんて凄い大きい存在で、自分が物書きを辞めたのもナンシーさんには絶対なれない